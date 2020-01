Am Donnerstagachmittag überreichte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer das Wappen.

LH Hermann Schützenhöfer mit Geschäftsführer Christian Fuchs, Gattin Elisabeth und Tochter Johanna bei der Überreichung des Landeswappens © © IDEE & DESIGN The Art Factory/Langmann

Das Unternehmen „Idee & Design The Art Factory” mit Sitz in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg wurde am Donnerstagnachmittag von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer mit dem steirischen Landeswappen ausgezeichnet. Im Beisein von zahlreichen Gästen, darunter auch Bürgermeister Walter Eichmann, gratulierte LH Schützenhöfer dem Geschäftsführer Christian Fuchs zur Auszeichnung.