Löscheinsätze Kellerbrand und Verpuffung: Drei Verletzte nach zwei Bränden

Drei Menschen mussten am Montagabend nach zwei Bränden vom Roten Kreuz in Spitäler eingeliefert werden. In Weinburg am Saßbach war es zu einer Verpuffung gekommen, in Floing gab es einen Kellerbrand.