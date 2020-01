Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Werben um die Wählergunst wollen in Wildon nicht alle Parteien auf Plakate verzichten © Robert Lenhard

Ähnlich wie in der Bezirkshauptstadt Leibnitz sorgt auch in der Marktgemeinde Wildon ein geplantes Fairnessabkommen für die Gemeinderatswahl für Diskussionen. Die SPÖ veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite einen zweiseitigen Vorschlag als Angebot an die anderen Fraktionen. Zentraler Punkt – neben einem respektvollen Umgang – ist der gänzliche Verzicht auf Wahlplakate. „Ich brauche keine Plakate. Im Ort kennt sowieso jeder jeden, da muss man nicht alles mit Plakaten verstellen“, meint Bürgermeister Helmut Walch.