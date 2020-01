Facebook

Übergabe des Sturmgewehre 77 durch den Einheitskommandanten © JgB17/Giessauf

Nur wenige Tage, nachdem sie zur Ableistung ihres Grundwehrdienstes beim Jägerbataillon 17 in Straß eingerückt waren, gab es für rund 300 Rekruten aus der ganzen Steiermark den nächsten Höhepunkt in ihrer noch kurzen militärischen Karriere. Nach zahlreichen Belehrungen, dem intensiven Kennenlernen der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände, fordernden Sporteinheiten und dem ersten Exerzieren am Kasernenhof empfingen die jungen Rekruten voller Ehrfurcht, aber auch mit Stolz ihr Sturmgewehr in der Erzherzog Johann-Kaserne.