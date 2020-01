Facebook

Helmut Leitenberger startet Demokratie-Offensive © KK

Am 22. März wird in den Kommunen zu den Wahlurnen geschritten. Und dieser Termin wirft seine Schatten voraus. In der Bezirksstadt Leibnitz hat Bürgermeister Helmut Leitenberger (SPÖ) etwa eine Demokratie-Offensive gestartet.