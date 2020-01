Kleine Zeitung +

50 Mitarbeiter betroffen Preisverfall: Südsteirischer Fassadenspezialist meldet Insolvenz an

Die Firma Grundner Fassaden und Putz GmbH mit Sitz in St. Veit am Vogau schlittert in die Pleite. Als Hauptgrund wird ein massiver Preisverfall am Markt angeführt. Auch die Grundner Estrich GmbH ist insolvent.