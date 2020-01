Das eigene Heim in Ordnung zu halten, fällt vielen Menschen schwer. Sich dabei Hilfe zu holen, dafür muss man sich nicht schämen, sagt Ordnungscoach Sabine Ziegerhofer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ordnungscoach Sabine Ziegerhofer weiß, wie man die eigenen vier Wände dauerhaft aufgeräumt häll © KK

"Ordnung halten und Zusammenräumen - das ist voll meins“, sagt Sabine Ziegerhofer. Wer diese Auffassung für exotisch hält und nicht mit ihr teilt, der fällt genau in die Zielgruppe der Heiligenkreuzerin. Seit Mai vorigen Jahres bietet sie ihre Dienste als Ordnungscoach an. Ihre Kunden sind bunt gemischt: „Es ist jede Altersklasse darunter, Männer, Frauen, Familien“, sagt Ziegerhofer. Es gehe um langfristige Ordnung und ums Aufräumen. „Und darum, zu schauen, ob man all die Dinge, die man hat, überhaupt braucht.