Knalleffekt in Wildon

Michael Schwingenschlögl (links) kehrt der SPÖ Wildon mit Bürgermeister Helmut Walch (rechts) den Rücken © Robert Lenhard

Mit einem politischen Knalleffekt beginnt das neue Jahr in der Marktgemeinde Wildon. Verantwortlich dafür ist Michael „Mike“ Schwingenschlögl. In der zu Ende gehenden Gemeinderatsperiode war der SPÖ-Mandatar und Fraktionssprecher immer wieder als wortgewaltiger Verteidiger seines Chefs, Bürgermeister Helmut Walch, in Erscheinung getreten.