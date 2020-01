Mehr als 500 Kinder und Jugendliche aus der Steiermark und aus Slowenien spielen an diesem Wochenende beim Jugendhallenturnier das ASK Köflach in der Sporthalle in Köflach mit.

Rund 500 Kinder und Jugendliche nehmen am großen Jugendhallenturnier in Köflach teil © Rainer Brinskelle

Nach den Erwachsenen ist an diesem Wochenende der Nachwuchs am Ball. Zum 45. Mal veranstaltet der ASK Köflach an diesem Wochenende das große Jugendhallenturnier in der Sporthalle der Lipizzanerstadt. Mehr als 500 Kinder und Jugendliche der Altersklassen U8 bis U14 zeigen auf dem Parkett ihr Können. Insgesamt 50 Nachwuchsteams aus der Steiermark und aus Slowenien nehmen am Turnier teil.