Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer wanderten mit © Alois Rumpf

300 Wanderer nahmen an der dritten Raunachtwanderung in St. Stefan und in Stainz teil. Beim Sportzentrum St. Stefan startete die Wanderung, die über Lemsitz zum Markplatz Stainz führte. Mit brennenden Fackeln waren die Besucher unterwegs, um sich bei Räucherdüften und Musik des Steinbauer Vierg'sangs zu positiven Gedanken fürs neue Jahr anregen zu lassen.