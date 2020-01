Facebook

Josef Sternad bei einer Fortbildung zur technischen Menschenrettung © Rotes Kreuz

Die Feuerwehr Wagna trauert um ihren Kommandanten. 22 Jahre lang leitete Josef Sternad die Einsatzorganisation. Am Donnerstagabend verstarb er im 65. Lebensjahr nach schwerer Krankheit. „Er war ein toller Kommandant und nicht nur in dieser Funktion, sondern auch als Mensch immer ein Vorbild“, sagt sein Stellvertreter Dietmar Krauss, den mit dem Verstorbenen eine Jahrzehntelange Freundschaft verbindet. „Er hat alles so toll gemacht. Er hatte immer alles für die Mannschaft übrig." Unter Sternads Leitung wurde der gesamte Furhpark der Feuerwehr Wagna erneuert.