Deutschlandsberg ist der Bezirk mit der schlechtesten Erreichbarkeit, Leoben an der Spitze. Regierung will das Öffi-Angebot stark verbessern.

Verwaistes Wartehäuschen als Sinnbild © noxmox - Fotolia

Eine große Öffi-Offensive kündigt die türkis-grüne Regierung in ihrem Programm an, fast bis in den letzten Winkel sollen stündlich öffentliche Verkehrsmittel fahren. So lautet die Vision. Doch derzeit gibt es noch große Unterschiede bei der Erreichbarkeit durch Öffis in den Regionen.