Nach Beißattacke im Tierheim Schwer verletzte Mitarbeiterin: "Der Hund ist nie schuld"

Am 10. August verletzte Hund Cesar Barbara Kaschl im Tierheim Adamhof in Straß in Steiermark schwer. Seit Monaten ist die 54-Jährige in Reha. Wütend ist sie nicht.