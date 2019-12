Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Drei Prozesse, bei denen es jeweils um Mordversuche an Frauen geht, sorgen in dieser Woche am Grazer Straflandesgericht für einen voll ausgebuchten Schwurgerichtssaal. Den Auftakt machteam Montag jener Fall, bei dem ein 38-Jahre alter Iraker in Gralla (Bezirk Leibnitz) versucht haben soll, seine (erste) Ehefrau mit 15 Messerstichen zu töten.