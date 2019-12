Der Verein "GlaMur - Genuss am Fluss" lud Betriebe, Gemeinden und Stakeholder in die Zukunftswerkstätte.

Georg Pock (Mitte) mit Gästen der Zukunftswerkstätte © Landentwicklung Steiermark

In einer Zukunftswerkstätte diskutierten in Deutsch Goritz Mitgliedsbetriebe, Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden und regionale Stakeholder über die künftige Ausrichtung des Vereins „GlaMur – Genuss am Fluss“. Die Ergebnisse sollen die Basis für zukünftige Tätigkeiten und grenzüberschreitende Projekte bilden. Begleitet wurde der Prozess von der Landentwicklung Steiermark.