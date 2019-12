Auf der Weinebene, der Hebalm und in Modriach-Winkel sind die Skilifte bereits in Betrieb. Gaberl und Salzstiegl öffnen nächste Woche. In St. Hemma (Gemeinde Edelschrott) hofft man auf die Kälte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Modriach-Winkel sind die ersten Pistenflöhe bereits hoch motiviert unterwegs © Privat

Einen ersten Gruß hat uns der Winter in den vergangenen Tagen geschickt. Die Skisaison startete in der Region aber großteils auf Kunstschnee. So probten am Freitag bereits die Pistenflöhe unter den wachsamen Augen der Skilehrer der Skischule Klinger in Modriach-Winkel ihre ersten Schwünge. Am fünften Dezember wurde das Kinderland eröffnet, seit Donnerstag ist auch der Panoramalift zu benützen. 20 Euro bezahlen Erwachsene in der heurigen Saison für das Tagesticket, mit 16,50 Euro schlägt sich die Kinderkarte zu Buche.