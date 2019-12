In der Nacht auf Freitag hat es in einem Wohnhaus in Kaindorf an der Sulm (Gemeinde Leibnitz) gebrannt. Das Mehrparteienhaus musste sicherheitshalber evakuiert werden.

© FF Leibnitz

Gegen halb zwei Uhr nachts ist in einem Mehrparteienhaus in Kaindorf an der Sulm (Gemeinde Leibnitz) ein Feuer ausgebrochen. "Am Einsatzsort eingetroffen, qualmte der Rauch schon bereits aus mehreren Fenstern der Wohnung", schildert die mit der FF Leibnitz alarmierte Feuerwehr Kaindorf an der Sulm im Einsatzbericht. Der Besitzer der betroffenen Wohnung (45) hatte noch selbst versucht, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Vergebens.