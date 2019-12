An der Volksschule St. Ulrich in Greith läuft seit zwei Jahren ein Projekt zur Lärmreduktion. Vor Kurzem wurde es in Wien präsentiert.

Ruth Haselmair-Gosch, Georg Pressnitz und Direktorin Walburga Malli © KK

In einer Volksschule kann es schon mal ganz schön laut werden. Denn wo viele Kinder am Spielen sind – etwa in den Pausen oder beim Turnunterricht – schießt der Lärmpegel automatisch in die Höhe. Das empfinden nicht nur Lehrerinnen und Lehrer als belastend, sondern auch die Schülerinnen und Schüler selbst. Deshalb beteiligt sich die Volksschule St. Ulrich in Greith (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) als eine von vier Volksschulen in ganz Österreich seit über zwei Jahren an einem besonderen Projekt: „Lernen ohne Lärm“ heißt die Aktion, die eine Delegation der Schule vor Kurzem in Wien präsentieren durfte.