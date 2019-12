Mehr als 1,5 Million Euro kostet das Projekt an der HTL Bulme in Deutschlandsberg, das motivierte junge Menschen zukünftig zu Unternehmern machen könnte.

Martin Steppeler, Zheyu Xu und Moritz Trupper arbeiten im Science Lab an ihrem Diplomarbeitsprojekt © Barbara Kluger

"Ich möchte gar nicht wissen, wie viele guten Ideen von Schülern einfach links liegen bleiben und nie verwirklicht werden“, sagt Franz Erkner-Sacherl, der die dislozierte HTL Bulme in Deutschlandsberg leitet. Um diesem Ideenverlust künftig entgegenzuwirken, wurde an der Schule ein eigenes Science Lab eingerichtet – ein Labor mit modernen Maschinen, in dem Schülerinnen und Schüler künftig nicht nur während des Unterrichts tüfteln können.