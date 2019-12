In seinem neu überarbeiteten Buch „Zollwache Steiermark“ befasst sich Friedrich Mulzet mit der Geschichte der Organisation.

Zöllner beim Grenzstein: Im Jahr 1830 wurde die k. und k. Finanzwache gegründet © KK

174 Jahre lang schützte die k. und k. Finanzwache und später die Zollwache die steirische Grenze vor Schmuggel. Am 1. Mai 2004 wurde die Zollwache aufgelöst. Wie es dazu kam, und welche Aufgaben die Beamten und Angestellten inne hatten, damit befasst sich Friedrich Mulzet in seinem Buch „Zollwache Steiermark“ aus dem Jahr 2009, das kürzlich in einer überarbeiteten Neuauflage erschien.