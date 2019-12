Alte Kuh, Kraut und Rüben: Drei Spitzenköche überraschten in der Saziani Stub’n in Straden die Gäste mit einem ganz speziellen Menü rund um drei Zutaten.

David Gölles, Harald Irka, Valentin Gruber-Kalteis, Sebastian Frank, Christoph Neumeister mit seinen Eltern Anni und Albert (von links) © Trummer

Unter dem Motto „Mischen Possible“ standen in den letzten Jahren immer wieder Kochereignisse im Hause Neumeister. Diesmal lautete das Thema „Die alte Kuh, das Kraut & die Rüben“. Am Herd der Saziani Stub’n stand nicht nur Harald Irka, der just an diesem Tag mit seinem Abgang zu Tom Riederer für einen Knalleffekt gesorgt hatte, sondern auch Sebastian Frank vom Berliner Restaurant Horvath (zwei Michelin Sterne) und „Kochnomade“ Valentin Gruber-Kalteis (ein Michelin Stern).