Große Überraschung in der steirischen Spitzengastronomie: Vier-Hauben-Koch Harald Irka wechselt von der Saziani Stub'n in Straden zu Tom Riederers Pfarrhof nach St. Andrä im Sausal.

Harald Irka (links) wechselt aus der Südoststeiermark in den Westen © Oliver Wolf (2)

In so einem Fall darf man ruhig das Wort „Knalleffekt“ strapazieren. Nach zehn kometenhaften Jahren in Straden kam gestern heraus, dass Harald Irka die Saziani Stub’n der Familie Neumeister verlässt. Andocken soll er im Sulmtal: Bei Tom und Katarina Riederer in deren Pfarrhof St. Andrä, derzeit mit drei Hauben gekrönt.