Mit einer Faustfeuerwaffe drang ein unbekannter Täter am Mittwoch kurz vor Mittag in eine Leibnitzer Bank ein. Er flüchtete ohne Beute, Alarmfahndung der Polizei läuft.

Banküberfall in Leibnitz

Nach diesem Mann wird gefahndet © Landespolizeidirektion Steiermark

Ein bewaffneter Banküberfall ereignete sich am Mittwoch im Zentrum von Leibnitz. Ein mit einem Schal maskierter und einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Täter drang kurz vor Mittag in eine Filiale der BKS-Bank in der Kadagasse ein.