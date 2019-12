Facebook

Lions Chef Willi Robatscher mit Martin Ofner von der BH Leibnitz © Robatscher

Der erste Advent wurde am Leibnitz gleich mit einer ganz besonderen Aktion gefeiert. Der Lions Club Leibnitz unter Präsident Willi Robatscher konnte durch den Verkauf der 24 Fenster des Adventwürfels, der am Hauptplatz steht, insgesamt 5000 Euro an Spendensumme erzielen. Das Geld wurde an Martin Ofner von der Bezirkshauptmannschaft für Familien in Not im Bezirk feierlich übergeben.Umrahmt wurde die Öffnung des ersten Fensters von der Tanzgruppe, Musikern und Sängern der Neuen Mittelschule.