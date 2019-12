Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die teilnehmenden jungen Musiker des Benefizkonzertes © Rumpf

In der Gemeinde St. Stefan wurde am vergangenen Wochenende der Adventmarkt eröffnet. Im Rahmen dessen fand auch das Benefizkonzert „Kinder singen für Kinder“ statt. Die Chöre der Grundschule Starse der Neuen Mittelschule St. Stefan und die Schüler der Musikschule sowie der Musiker Georg Hohl musizierten an diesem Abend für den guten Zweck.