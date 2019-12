Facebook

Das Duo wurde im Zuge der Fahndung von der Polizei gefasst und festgenommen © Jürgen Fuchs

Ungewöhnlicher Einbruch in der Nacht zum Samstag in Kaindorf an der Sulm: Ein 41-jähriger Rumäne fuhr gegen 2 Uhr früh mit dem Heck eines Wagens, der bereits Anfang November von einem Bekannten veruntreut worden war, in die Glasfassade einer Trafik. Draußen wartete ein 47-jähriger Slowake, der in den Verkaufsraum eindrang und - in der Annahme, dass es sich um die Kasse handelt - einen Lottoautomaten vom Verkaufspult riss. Damit ergriffen die beiden Verdächtigen im Auto die Flucht Richtung Gleinstätten.