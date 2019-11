Facebook

Die fünf Nominierten in der Kategorie "Newcomer" aus der Süd- und Weststeiermark: Anna Paier, Sarah-Denise Fink, Martin Krienzer, Philip Kröll, Klemens Strasser © Gepa, Steirerkraft, Privat (2), Fotoagentur Dill

Ich reite schon solange ich denken kann. Meine erste Reitstunde hatte ich mit vier Jahren“, erzählt Sarah-Denise Fink aus Heiligenkreuz am Waasen. Die 19-Jährige ist erfolgreiche Springreiterin, national und international auf Turnieren unterwegs und krönte die heurige Saison mit dem Österreichischen Staatsmeistertitel in der Kleinen Tour. Trainiert wird Fink von Gerfried Puck, ihre Pferde „Hulapalu Chespara“ und „Shirin“ sind im Reitstall Bergmühle in Leibnitz zu Hause, der Club, für den sie auch bei Turnieren an den Start geht. Die Stute „Hulapalu Chespara“ hat mit Andreas Gabalier übrigens einen prominenten Paten.