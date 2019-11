Die Ölmühle Kiendler aus Ragnitz, Winzer Karl Schnabel aus Gleinstätten und der Schilcherlandgenusshof Hainzl-Jaukl in Frauental konnten die Gastro-Kritiker überzeugen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bestes Kürbiskernöl: Paul und Ulrich Kiendler mit Martina und Karl Hohenlohe © K.K.

Nicht nur Gastronomiebetriebe aus der Süd- und Südweststeiermark haben bei der aktuellen Bewertung von „Gault Millau“ hervorragend abgeschnitten. Die Kritiker der Feinschmecker-Bibel vergaben auch drei Sonderpreise an Produzenten aus der Region. So kommt Österreichs bestes Kürbiskernöl wie schon im Vorjahr von der Ölmühle Kiendler in Ragnitz. Laut den Testern zeichnet sich das Kiendler-Kernöl durch feinste Röstaromen und glasklare Kürbiskernaromen aus.