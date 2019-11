Facebook

Die Nominierten in der Kategorie Kultur: Ida Hafner, Agnes Redl, Harald Harmel, Andrea Wenzl und Peter Stelzl © Krusch, Kuzmicki (2), Pillmayr, APA

In der Villa Kunterbunt im Taka-Tuka-Land lebt Pippi Langstrumpf, die „villahafner“ in Maria Lankowitz ist kulturelles Zuhause von Ida Hafner. Sie ist Gründerin und treibende Kraft des 2013 ins Leben gerufenen Kulturzentrums, das unverzichtbarer Motor der regionalen Kulturszene ist. Schon seit knapp 25 Jahren führt sie mit Jugendlichen und Erwachsenen selbst verfasste Musicals auf.

In der „villahafner“ bringt die Weststeirerin mit Workshops, Kunstprojekten, Konzerten und mehr Farbe in den grauen Alltag. 2019 steht ganz im Zeichen der Wertschätzung, erst im November wurde die dazugehörige Ausstellung, an der 50 internationale Künstler mitgewirkt hatten, eröffnet. „Ich fühle mich sehr geehrt. Wir proben aktuell für das Theaterstück zum Thema Wertschätzung und die Nominierung ist für uns zusätzliche Motivation“, so Hafner.

Kultur in der Region

Der Anspruch von Agnes Redl und dem „Theater absolut“ war stets, Kultur in die Region zu bringen. Das gelang mit den Schlossfestspielen Piber, die heuer ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Jeden Sommer bringt Redl mit Akteuren aus dem Theaterensemble, Laiendarstellern und Kindern aus der Region ein Stück auf die Bühne. Zum Jubiläum stand heuer etwa „Lumpazivagabundus“ am Spielplan.

„Wir haben 2010 angefangen und mittlerweile liegt der Anteil an Besuchern aus der Region bei 50 Prozent.“ Die Zuschauer, sagt Redl, seien begeistert von der Kultur, die in Piber geboten wird. „Dass unser Engagement jetzt in eine Nominierung als „Köpfe des Jahres“ mündet, ist eine doppelte Ehre.“

Im Theater etabliert

Schauspielerin Andrea Wenzl hat sich in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Theater etabliert. Die Absolventin der Kunstuni Graz führten Engagements von Graz übers Residenztheater München ans Burgtheater. Dort ist sie derzeit in Produktionen wie „Die Edda“, „Dies Irae - Tag des Zorns“ und „Faust“ zu sehen. Auch im jüngsten Landkrimi „Das dunkle Paradies“ ist Andrea Wenzl zu sehen.

„Live vorm Rathaus“ begeistert in Deutschlandsberg seit mittlerweile 20 Jahren mit einem vielfältigen und hochkarätigem Programm und lockt Jahr für Jahr Zigtausende Menschen in die Innenstadt. „Mastermind“ der Veranstaltung ist Harald Harmel, der für die heurige Jubiläumsausgabe wieder ein großartiges Programm, eine Mischung aus Rock, Pop, Blues, Jazz, Folk, Soul und Funk auf die Beine gestellt hatte. Und er hat sich diesmal selbst ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

Buch in Planung

„Vier Jahre lang hab ich es versucht, jetzt ist es endlich gelungen, dass die großartige Saxofonistin Candy Dulfer zu uns gekommen ist, ich bin einfach nur happy“, so Harmel. Viel Arbeit hat Harmel alle Jahre, um das Event auf die Beine zu stellen, ans Aufhören denkt er dennoch nicht. Im Gegenteil. In fünf Jahren, zum 25. Geburtstag von „Live vorm Rathaus“ soll es sogar ein Buch mit besonderen Schmankerln der Konzertserie geben. Außerdem bezeichnet er die Veranstaltungsserie als seinen persönlichen Energiespender.

Eine andere Leidenschaft pflegt der umtriebige Arnfelser Peter Stelzl. Der ehemalige Pädagoge, Künstler, einstige „Frontmotor“ des Kulturforum Arnfels und vielfache Buchautor, widmet sich seit Jahrzehnten der Volkskultur, genauer den Sagen und Geschichten aus dem steirischen Mythenreich. Mehr als 30 Bücher hat der Arnfelser bereits geschrieben. Stelzl engagiert sich zudem immer wieder im sozialen Bereich und stellt sich mit Lesungen aus seinen Werken in den Dienst der guten Sache.

