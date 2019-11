Facebook

Der Kleinbus blieb nach dem Aufprall mit der Hinterachse im Straßengraben stecken © FF Leutschach

Relativ glimpflich endete Montagabend ein Verkehrsunfall auf der B 69 im Gemeindegebiet von Leutschach an der Weinstraße. Aus bislang unbekannter Ursache war ein von Arnfels kommender Kleinbus in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und krachte dort gegen die Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert, nach etwa 100 Metern rutschte es mit der Hinterachse in den Straßengraben und blieb dort stecken.