Pandur-Radpanzer war bei einer Übung am Truppenübungsplatz Allentsteig von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Zwei der sechs Insassen wurden leicht verletzt.

In Allentsteig

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pandur blieb seitlich liegen © Bundesheer/Miesenböck

Bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig (NÖ) kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Ein Pandur-Radpanzer kippte um und stürzte in einen Graben. Im Fahrzeug befanden sich fünf österreichische Soldaten - sie kommen vom Jägerbataillon 17 in Straß - und ein Soldat aus Deutschland.