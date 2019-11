Pandur-Radpanzer war bei einer Übung am Truppenübungsplatz Allentsteig von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Jetzt wird das Unfallfahrzeug untersucht.

Der Pandur blieb seitlich liegen © Bundesheer/Miesenböck

Nach dem Unfall am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl, NÖ) laufen am Mittwoch noch die Untersuchungen. Ein Pandur-Radpanzer war am Dienstagnachmittag von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Im Fahrzeug befanden sich fünf österreichische Soldaten - sie kommen vom Jägerbataillon 17 in Straß - und ein Soldat aus Deutschland.