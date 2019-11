In der Region Gebäude gegen Gewalt an Frauen orange beleuchtet

Am 25. November starten wieder 16 Tage gegen Gewalt an Frauen der UN-Women und des Sorotptimist Klubs.

Die Soroptimist-Mitglieder bereiten die Aktion in Leibnitz vor © KK

Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen setzen – unter diesem Motto erstrahlen auf der ganzen Welt ab 25. November bis zu 16 Tage lang wieder zentrale Gebäude in orangem Licht. Die Aktion "Orange the World" von UN-Women hat im Soroptimist-Klub Österreich tatkräftige Unterstützerinnen gefunden. Erstmals sind heuer bei der Kampagne auch Krankenhäuser der KAGes mit dabei, die bei dieser Gelegenheit auf die dort eingerichteten Opferschutzgruppen aufmerksam machen wollen. So werden etwa das LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg und das LKH Südsteiermark, Standort Wagna in orangem Licht beleuchtet sein.