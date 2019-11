In dem südsteirischen Schlachthof sollen Fleischteile, die der Tierarzt bei der Beschau als nicht genusstauglich befunden hatte, wieder unter die Verkaufsware gemischt worden sein.

Das Bildmaterial soll aus August bzw. Oktober dieses Jahres stammen © VGT

Bei einer Razzia in einem südsteirischen Schlachtbetrieb ist im Oktober der Betriebsleiter wegen Verdunkelungsgefahr festgenommen und eine größere Menge Fleisch beschlagnahmt worden. Es liegt Betrugsverdacht vor: In dem Betrieb soll genussuntaugliches Fleisch, das eigentlich zur Tierkörperverwertung gehört hätte, verarbeitet worden sein. Der Betriebsleiter sitzt noch immer in Untersuchungshaft.