Das Projekt „Handschlag“ will Volksschülern handwerkliche Berufe näherbringen. In Gralla erfolgte gestern der Auftakt in der Steiermark.

Elisabeth Breitenthaler erklärte den Kindern, wie man sägt, schraubt, bohrt und leimt © Barbara Kluger

Geht es nach Mario Kozuh-Schneeberger, kann die Berufsorientierung gar nicht früh genug beginnen. Deshalb hat der gebürtige Tiroler, der in Linz lebt, das Projekt „Handschlag“ initiiert – ursprünglich für seine mittlerweile zehnjährige Tochter. Seit knapp einem Jahr hat er in Tirol und Oberösterreich mit dem Projekt rund 600 Kinder erreicht. Am Donnerstag erfolgte der Auftakt in der Steiermark. „Es ist wichtig, dass die Kinder handwerkliche Tätigkeiten ausprobieren können und so ein Gefühl dafür bekommen, dass es zwei Ausbildungswege gibt“, sagt der gelernte Tischler, der als Entwickler und Designer tätig ist.