Beim Perchtenlauf in Leibnitz © Trabi

Freunde des Schauerns und des Fürchtens kommen ab Samstag in der Region wieder voll auf ihre Kosten, wenn die Perchtengruppen bei Umzügen ihre Masken und Fratzen ausführen. Den Auftakt macht am Samstag Gleinstätten, danach folgen Schwanberg, St. Veit und Heiligenkreuz. Der in der Region wohl größte Perchtenlauf findet am 24. November am Leibnitzer Hauptplatz statt.