Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor einem Jahr demonstrierte man noch Einigkeit, nun haben sich Manuela Kittler und Gerald Hofer (Mitte) überworfen © Robert Lenhard

Lange hat die Verlobung zwischen ÖVP und Bürgerforum in der Stadt Leibnitz nicht gehalten: Nur etwas mehr als 13 Monate nach deren Bekanntgabe ist sie geplatzt. „Unser Vertrauen in die ÖVP-Führung ist aufgrund der jüngsten Entwicklungen nicht mehr vorhanden. Eine Fusion ist für uns kein Thema mehr“, bestätigt Bürgerforum-Gemeinderätin Manuela Kittler gegenüber der Kleinen Zeitung. Die knapp vor der Gemeinderatswahl im März 2020 geplante Parteihochzeit fällt damit ins Wasser. Das Bürgerforum wird bei der Wahl abermals als eigenständige Liste und damit auch als direkter Konkurrent der ÖVP in den Ring steigen.