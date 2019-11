Kleine Zeitung +

St. Georgen an der Stiefing 20 Feuerwehrmänner im Einsatz: Pkw-Kollision im Kreuzungsbereich der B 73

Zu einem Verkehrsunfall kam es am vergangenen Sonntag in St. Georgen an der Stiefing, Bezirk Leibnitz. Zwei Pkw kollidierten miteinander.