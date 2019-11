In Leibnitz bereiten die Gemeindemitarbeiter die Stadt bereits für Weihnachten vor.

Insgesamt 20 goldene Kugeln werden in der Stadt verteilt angebracht © Barbara Kahr

In drei Wochen wird bereits die erste Kerze am Adventkranz angezündet. In Leibnitz sind daher die Gemeindemitarbeiter schon fleißig dabei, die Lichterketten - ingesamt mit einer Länge von rund zwei Kilometern - und 20 goldene Kugeln anzubringen. Drei Arbeiter sind dafür abgestellt.