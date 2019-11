Kleine Zeitung +

26 Mitarbeiter betroffen Nach Skandal: Südsteirischer Fleischbetrieb insolvent

Nach Ermittlungen wurde ein Konkursverfahren gegen Schlachthof in Heiligenkreuz am Waasen eingeleitet. Dessen Leiter bleibt weiter in U-Haft. Der Schaden beträgt mindestens 300.000 Euro.