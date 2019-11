Am 11. November tischt die Tourismusregion Süd- und Weststeiermark in Wien mit 250 Metern die längste Brettljause der Welt auf. Das ist auch der offizielle Auftakt für die Bewerbung des Steirerballs am 10. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als Auftakt zum Steirerball werden am Montag in Wien 1100 Brettljausen aus der Region ausgegeben © Steiermark Tourismus/Schiffer

Allein beim Gedanken an den kommenden Montag dürfte zahlreichen Buschenschank-Liebhabern in Wien das Wasser im Munde zusammen laufen. Denn als Auftakt zum legendären „Steirerball“ am 10. Jänner 2020 in der Wiener Hofburg, der dieses Mal in Kooperation mit der Tourismusregion Süd- und Weststeiermark ausgerichtet wird, kredenzen dreißig Betriebe aus den Tourismusverbänden Lipizzanerheimat, Schilcherheimat und Südsteiermark 1100 Brettljausen mitten in Wien.