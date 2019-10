Facebook

Das Wahrzeichen brannte komplett ab © BFV Leibnitz

In den frühen Morgenstunden, kurz vor 05.00 Uhr, wurde am Sonntag durch eine Privatperson die Feuerwehr St. Andrä i. S. (Bezirk Leibnitz)zu einem Brand am Demmerkogel alarmiert. Wie sich beim Eintreffen der Feuerwehr herausstelle, stand die Aussichtswarte am Demmerkogel bereits in Vollbrand, der Turm war zu diesem Zeitpunkt bereits in sich zusammengebrochen.