Das idyllische, in den Weinbergen gelegene Dorf bei St. Stefan ob Stainz vertritt die Steiermark heute in der beliebten Hauptabendsendung "9 Plätze, 9 Schätze". In der Weststeiermark freut man sich auf einen Ausflug nach Wien und eine Top-Werbung.

In Hochgrail: Bürgermeister Stephan Oswald und die Weinbauern Christian Klug, Stephan Hiden, Johann Schriebl und Wolfgang Klug © Wieser

"Alles, was jetzt kommt, ist nur noch Zugabe. Der Werbeeffekt ist unbezahlbar“, sagt Patrick Niggas. Er ist einer von fünf Weinbauern, die in Hochgrail daheim sind. In jenem idyllischen Straßendorf in der Gemeinde St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg), das die Steiermark heute in der ORF-Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ vertritt. In der Vorausscheidung setzte sich Hochgrail gegen den Leopoldsteinersee und den Wipfelwanderweg durch.