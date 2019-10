Facebook

Alexander Janecek, Ulrich Sonnleitner, Claudia Klimt-Weithaler, Werner Winter, Walter Weiss und Sabine Wagner (v.l.n.r.) stehen auf der Wahlkreisliste © Simone Rendl

Offiziell in den Wahlkampf für die kommenden Landtagswahlen gestartet ist die KPÖ. Gestern wurden die Kandidaten für den Wahlkreis Weststeiermark vorgestellt. „Nach dem Reißverschlussprinzip sind bei uns 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer auf der Liste“, so Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. „Aber das haben wir ohnehin eigentlich schon immer so gehandhabt.“