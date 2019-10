Facebook

Die Kinder der Volksschule St. Nikolai mit Johannes Neuhold von der Ölmühle, GlaMur-Obmann Georg Pock, Bettina Dechler (Kinderfreunde), Direktorin Herta Gutmann und den Lehrerinnen Kristina Lambauer, Viktoria Haring, Beate Hirschmann, Barbara Unteregger und Maria Mayer-Reicht © Barbara Kluger

Wer regionale Produkte kauft, stärkt die Region und schützt die Umwelt. Diesen Gedanken will der Bad Radkersburger Verein GlaMur, der sich der Förderung der Regionalität entlang der Mur verschrieben hat, nun auch in die Schulen transportieren. Am Donnerstag fand der erste Betriebsbesuch im Rahmen des Projekts „Regionalschule“ statt: Die Kinder der Volksschule St. Nikolai besuchten die Ölpresse Neuhold in Draßling, um dort zu erfahren, wie aus Kürbiskernen Kernöl entsteht.