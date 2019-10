Walfried Janka wirft dem Land Steiermark vor, dass das Jugendamt gewusst hat, dass seine Pflegemutter eine verurteilte Kindsmörderin war. Trotzdem wurde er in den 60er-/70er-Jahren in ihre Obhut gegeben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walfried Janka will vom Land 606.010 Euro © Bernd Hecke

Walfried Janka, der von seiner steirischen Pflegemutter in den 1960er- und 1970er-Jahren schwerst misshandelt worden ist, hat (wie berichtet) eine Klage gegen das Land Steiermark eingebracht. Er verlangt 606.010 Euro Schmerzensgeld - die erste Tagsatzung in der Amtshaftungsklage findet am kommenden Montag statt.