Unfall bei St. Kathrein am Offenegg: Motorradfahrer und Pkw-Lenkerin landeten im Spital, ein 13-Jähriger blieb unverletzt.

© FF Heilbrunn

Eine vierköpfige Motorradgruppe war am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der L353 von der Sommeralm kommend in Richtung Weiz unterwegs. Als Zweiter fuhr dabei ein 42-jähriger Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg. In einer Rechtskurve dürfte er aus Unachtsamkeit zu weit nach links gekommen sein - er prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw, den eine 35-Jährige aus dem Bezirk Weiz steuerte. Auf dem Beifahrersitz saß ihr 13-jähriger Sohn.