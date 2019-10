Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der abgestürzte Traktor © FF St. Johann

Viel Glück hatte ein Landwirt in St. Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz): Er führte am Mittwoch am Gerichtkogel (Gemeinde St. Johann im Saggautal) in einem Waldstück Holzarbeiten durch. Als er beim am Traktor montierten Holzspalter Putzarbeiten durchführte, begann der Traktor plötzlich zu rollen. Das unbesetzte Fahrzeug fuhr einige Meter über eine Böschung und stürzte dann in einen Bachlauf.