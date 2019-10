Listerien sind widerstandsfähige Bakterien, die praktisch überall vorkommen: in Abwässern, im Kompost, an Textilien. Und in Lebensmitteln: Rohes Faschiertes, Geflügel und Räucherfisch können ebenso davon besiedelt sein wie Gemüse, Rohmilch und Käse.

Tückisch: Listerienbefall führt nicht zum Verderb der Waren und ist deshalb weder optisch noch an schlechtem Geruch oder Geschmack erkennbar.

Die Bakterienart Listeria monocytogenes löst beim Menschen die Infektionskrankheit Listeriose aus. In vielen Fällen verläuft die Infektion harmlos. Personen mit intaktem Immunsystem entwickeln meist unspezifische Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall.

Sehr gefährlich können Listerien jedoch für bestimmte Risikogruppen (z, B. Schwangere) werden.