Brand in einer Schneiderwerkstatt in Stainz © FF Stainz

Drei Feuerwehren waren in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in Stainz im Einsatz. Das Feuer war in einem Haus ausgebrochen, in dem sich eine Schneiderei befindet - "beim Objekt war bereits beim Eintreffen eine Rauchentwicklung festzustellen, zum Glück befanden sich alle Personen bereits im Freien und in Sicherheit!", so die FF Stainz.